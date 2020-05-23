خلاف بين ناصر الخليفي ولاعبي سان جيرمان الفرنسي

تضغط إدارة نادي باريس سان جيرمان على نجوم فريق الكرة للموافقة على تقليص رواتبهم، وذلك بعد الخسائر المُنتظرة بسبب الإنهاء المبكر للموسم الحالي لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ووفقاً لما نشرته أمس الجمعة صحيفة ليكيب، احتدت لهجة رئيس النادي، ناصر الخليفي، بعد رفض العديد من اللاعبين التفاوض حول تقليص رواتبهم.

ومن أبرز هؤلاء اللاعبين، قائد الفريق الباريسي، البرازيلي تياغو سيلفا، الذي غادر لبلاده لقضاء الحجر المنزلي هناك، حيث من الواضح أنه لا يرغب في تقليص راتبه.

وينتهي عقد اللاعب مع الفريق في 30 يونيو المقبل، ورفض سيلفا استقطاع أية أموال من المليون يورو التي يتقاضاها شهرياً، وأيضاً لا يرغب في مساعدة الإدارة في إقناع نجوم آخرين بالفريق بتخفيض رواتبهم.

ولم يخفِ الخليفي غضبه من حقيقة رفض نجوم الفريق لتقليص رواتبهم وعدم استجابتهم لطلب الإدارة.