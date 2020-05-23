المكسيك: زيادة قياسية في إصابات #كورونا.. والوفيات تقترب من 7 آلاف

سجلت المكسيك 479 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، في زيادة يومية قياسية، ترفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 6989 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة في مؤتمر صحفي، تسجيل 2960 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 62527 إصابة.

وهذه هي المرة الثانية خلال ثلاثة أيام التي تشهد فيها المكسيك زيادة قياسية في عدد الوفيات.

وتأتي الزيادة في حالات الإصابة والوفاة في أول أسبوع تبدأ فيه المكسيك في إعادة فتح اقتصادها، حيث رفعت الإغلاق عن البلديات التي لم تسجل حالات إصابة أو سجلت إصابات قليلة، كما وضعت خططا لإعادة بدء العمل في قطاعات السيارات والتعدين والبناء.