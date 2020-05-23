السعودية تقود تجمعا عربيا لإلغاء رسوم مواقف الطائرات

وضعت لجنة النقل الجوي العربي عدة اقتراحات لتخفيف آثار تفشي فيروس كورونا المستجد، على صناعة النقل الجوي في البلاد العربية، أبرزها تخفيض الرسوم على الناقلات الجوية وتخفيف القيود المفروضة على الناقلات لاستخدام طائرات الشحن الجوي.

وناقش اجتماع اللجنة، برئاسة السعودية ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني، أمس عددا من الاقتراحات، أبرزها دعم مكونات الصناعة مثل شركات المناولة والتموين والصيانة وخلافه، إلى جانب إلغاء رسوم مواقف الطائرات نظرا إلى توقف أساطيل الناقلات الجوية على الأرض.

وركزت أعمال الاجتماع الافتراضي على دراسة الآثار الحالية لأزمة جائحة كورونا، من بينها الخسائر المالية للناقلات الجوية بسبب انخفاض الطلب على السفر وإلغاء الرحلات، وكيفية التعامل مع الأزمة حاليا.

واستعرض الاجتماع ما يمكن القيام به للإسراع في تعافي مكونات صناعة النقل الجوي من هذه الأزمة واستعادة ثقة المسافر الجوي، من خلال حث الدول الأعضاء على الاسترشاد بالإجراءات اللازمة، حسبما ورد في جميع الملاحق والتعليمات والوثائق الخاصة بإدارة الأزمات “الصحية”.