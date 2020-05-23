“الصحة العالمية” تحذر: #كورونا يجتاح دول أمريكا اللاتينية.. الوضع مثير للقلق

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن أمريكا الجنوبية باتت تشكل “بؤرة جديدة” لوباء كوفيد – 19، وأن الأوضاع الصحية هناك تثير القلق، خصوصاً في البرازيل.

وقال مسؤول الحالات الطارئة في منظمة الصحة العالمية مايكل راين في مؤتمر عبر الإنترنت من جنيف إن “أمريكا الجنوبية باتت بؤرة جديدة للمرض”.

وأضاف راين: “نرى عدد الإصابات يزداد في العديد من الدول الأمريكية الجنوبية، القلق يشمل العديد من هذه الدول، ولكن من الواضح أن البرازيل هي الأكثر تضرراً حتى الآن”.

وفيما تستعيد أوروبا إيقاع الحياة الطبيعية تدريجياً، فإن أمريكا الجنوبية تشهد تفشياً واسع النطاق للوباء مع تداعيات كارثية على الاقتصاد والوظائف.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن البرازيل سجلت أكثر من 300 ألف إصابة و19 ألف وفاة، علماً بأن عدد سكانها يناهز 210 ملايين نسمة، ما يجعلها البلد الثالث الأكثر تضرراً على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا.

وقال راين أن “غالبية الحالات أحصيت في منطقة ساو باولو، لكن مقدار الإصابة وفق عدد السكان هو الأكبر (في ولاية) الأمازون حيث أصيب نحو 490 شخصاً من كل مئة ألف شخص، وهي نسبة عالية”.

وارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجدّ حول العالم إلى 335 ألفاً و538 شخصاً على الأقلّ منذ ظهر الوباء في الصين في ديسمبر الماضي، بحسب مصادر رسمية، وتم تسجيل أكثر من 5 ملايين و158 ألفاً و750 إصابة معلنة في 196 بلداً ومنطقة منذ بدء تفشي الفيروس.