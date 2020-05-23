وفيات #كورونا في كوبا أقل 40 ضعفًا من أمريكا.. إليك السبب

أعلنت كوبا عن عقارين جديدين قالت إنهما نجحا في تقليل عدد وفيات فيروس كورونا المستجد، إلى حالتين اثنتين فقط من بين 200 حالة خطرة.

وفيما سجلت كوبا حالة وفاة بكورونا بين سكانها البالغ عددهم 11 مليون نسمة، بينما سجلت الولايات المتحدة 94 ألفا و150 وفاة، بين عدد سكانها البالغ 328.2 مليون نسمة، مما يعني أن معدل الإصابات في كوبا 0.71 لكل 100 ألف شخص، مقابل 29 لكل 100 ألف شخص في أمريكا، أي أربعين ضعفا، طبقاً لحصيلة لجامعة جون هوبكنز.

وأكدت السلطات الصحية الكوبية أنها أنتجت عقارين ساعدا على تقليص الالتهاب الشديد في مرضى الحالات الخطيرة من كوفيد-19، معتبرة أن المرض بات تحت السيطرة.

وأرجعت الحكومة تراجع أعداد الوفيات مؤخرا، إلى عقارين يساعدان في تهدئة رد الفعل الخطير لجهاز المناعة والذي يهاجم الأنسجة السليمة وكذلك الفيروس الغازي.

وسجلت كوبا أقل من 20 حالة إصابة يومياً خلال الأسبوع الأخير بتراجع عن ذروة تراوحت بين 50 و60 حالة يومياً في منتصف أبريل.