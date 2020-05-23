الداخلية المصرية: مقتل 21 إرهابياً في شمال سيناء

أعلنت وزارة الداخلية المصرية اليوم السبت عن قتل 21 عنصرا إرهابيا فى مزرعة بشمال سيناء.

وبحسب ما أورده موقع التليفزيون المصري اليوم، أفادت وزارة الداخلية بـ”توافر معلومات لقطاع الأمن الوطني حول اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية من إحدى المزارع بشمال سيناء مقرا للإيواء والتدريب والتخطيط لتنفيذ العمليات العدائية، وقيامهم بدفع عدد من عناصرهم للارتكاز بأحد المنازل بمنطقة بئر العبد للقيام بعمليات إرهابية بالتزام مع عيدالفطر”.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم استهداف المنطقةوتبادل إطلاق الرصاص مع تلك العناصر، مما أسفر عن مقتل 14 عنصرا بالمزرعة وعثر بحوزتهم على 13 سلاحا آليا، و3 عبوات متفجرة وخزان ناسف وجهاز لاسلكي، ومقتل 7 بالمنزل وعثر بحوزتهم على 4 أسلحة آلية وعبوتين متفجرتين وحزام ناسف”.

وقالت الوزارة إن التعامل مع العناصر الإرهابية أسفر عن إصابة اثنين من الضباط المشاركين بالعملية