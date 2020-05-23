الجيش الليبي: محاولات تركية بائسة لترويع المواطنين.. وأسقطنا 5 طائرات مسيّرة

أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي، أن منصات الدفاع الجوي تمكنت خلال الساعات الماضية من إسقاط 5 طائرات تركية مُسيّرة من طراز “بيرقدار”.

وأوضحت شعبة الإعلام الحربي الليبية أنها قامت باستهداف وإسقاط طائرة تركية مُسيرة بالقرب من منطقة القريات، بعد منتصف ليل اليوم السبت، بالإضافة إلى إسقاط مسيرة تركية أخرى في نفس المنطقة فجر الجمعة بالقرب من منطقة القريات، وكذلك طائرة ثالثة جرى استهدافها وإسقاطها في منطقة بوالغريب جنوب مدينة بني وليد فجر الجمعة.

وأشارت شعبة الإعلام الحربي إلى استهداف طائرتين تركيتين مُسيّرتين حاولتا الإغارة على مواقع للآمنين المدنيين في مدينة ترهونة.

وبينت شعبة الإعلام الحربي أن هذه المحاولات التي تقوم بها تركيا من خلال طيرانها المسير هي تهديد مباشر وحقيقي لسلامة المدنيين، وهي محاولات بائسة كلفتهم الكثير من الخسائر المادية وستكلفهم المزيد في حال تكرارها، مشيرة إلى أن القوات المُسلحة تترصد كافة أجواء مناطق العمليات وهي على أعلى درجات الجاهزية لردع أي غزو يهدد أمن وسلامة ليبيا.