إيطاليا: حجر صحي 14 يوما لكل القادمين من الخارج

أعلنت الحكومة البريطانية أنا ستفرض حجرًا صحيًا لمدة 14 يومًا على كل من يأتي إليها من الخارج، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتل في مؤتمر صحفي أمس حول آخر مستجدات فيروس كورونا ” نتّخذ حاليًا هذه التدابير لإبقاء معدّلات العدوى منخفضة والحيلولة دون موجة ثانية يمكن أن تكون مدمّرة”.

وتدخل التدبير حيّز التنفيذ ابتداءً من 8 يونيو، وسيتم تقييمه كل ثلاثة أسابيع، وسيُعتمد بالتوازي مع إعادة فتح تدريجية للبلاد امن الأول من يونيو في حال تحقيق تقدّم على مسار مكافحة فيروس كورونا.

وارتفع عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا في إيطاليا إلى 228 ألفا و658 شخصا، حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم السبت بتوقيت ميلانو، حسب بيانات جمعتها جامعة “جونز هوبكنز” ووكالة “بلومبرج” للأنباء.

وبلغ عدد الوفيات في إيطاليا 32 ألفا و616 حالة، بينما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 136720.