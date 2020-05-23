“علماء باكستان”: السعودية درع المسلمين في العالم.. و”يوم القدس” محاولة ضالة للتحايل على القضية

قال رئيس مجلس علماء باكستان الشيخ طاهر محمود الأشرفي، إن جهود المملكة العربية السعودية، منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز، كبيرة وغنية عن التعريف مدونة في سجلات التاريخ بمداد من ذهب، ومازالت مستمرة حتى هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وبمتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.

وأشاد الأشرفي خلال مؤتمر صحفي في لاهور، اليوم الجمعة، في ختام مؤتمر تعظيم الحرمين الشريفين والأقصى، بالدور السعودي في الدفاع عن القضية الفلسطينية، ودعم المملكة وقيادتها لشعب فلسطين وتمكينهم من حماية أراضيهم وحدودهم وتقديم مختلف أنواع الدعم والمساندة.

وأضاف الأشرفي أنه لا توجد دولة ولا جهة ولا منظمة أو مؤسسة قدمت لفلسطين مثلما قدمته المملكة وقيادتها الرشيدة، التي تدافع بكل ثبات وقوة وحزم وعزيمة، وتساهم في حماية الشعب الفلسطيني وتدعمهم مادياً ومعنوياً على المستوى الإقليمي والدولي وتؤيد مطالباتهم وحقوقهم المشروعة دون شروط.

وتابع بأن السعودية تقف إلى جانب المسلمين في جميع قضاياهم بما فيها قضية كشمير العالقة بين باكستان والهند.

وانتقد الأشرفي ما وصفه بـ”مخططات أعداء الأمة الإسلامية”، قائلا: نؤكد للجميع بأن تخصيص أعداء الأمة ليوم للقدس هو محاولة يائسة لتمرير مشروع يهدف للسيطرة على أمتنا العربية والإسلامية، وهي رسالة باطلة لأصحاب العقول الواهية ومحاولة جديدة للتحايل على العقلاء الذين يعرفون بكل وضوح هوية هؤلاء الأعداء، وماهي أهدافهم الظاهرة والباطنة.

وتابع الأشرفي: نقول لأعداء الأمة إننا نعرف حقيقة أحلامهم الوهمية وتطلعاتهم وأطماعهم التوسعية ونعرف أعوانهم ومؤيدبهم وأنصارهم، ولن نقبل من الدولة المعادية للإسلام والسلام وأعوانها هذه التجاوزات والمحاولات والتهديدات.