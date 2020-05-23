خالف الاشتراطات وقرارات مكافحة كورونا.. ضبط وافد يجري أعمال “الحلاقة” في سكنه

ضبطت بلدية جنوب مكة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة وافدًا يجري أعمال الحلاقة في سكنه الخاص، مخالفًا بذلك القرارات المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا، إضافة لمخالفة المكان للاشتراطات اللازمة لممارسة النشاط.

جاء ذلك خلال عدة جولات نفذتها البلدية للتأكد من عدم مزاولة النشاط في فترة الإغلاق، والتدابير المتخذة للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

من جانبه، قال رئيس بلدية جنوب مكة الفرعية المهندس حمدي بن إسماعيل إنه تم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالف، موكدًا أن البلدية تواصل برامجها الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.