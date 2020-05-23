خريطة توزيع إصابات كورونا في المملكة.. الرياض تتصدر قائمة المدن الأكثر إصابة بـ794 حالة

أعلنت وزارة الصحة، في تقريرها اليومي لفيروس كورونا، عن حالات الإصابة الجديدة بحسب المدن في المملكة.

وطبقا للتقرير، سجلت الرياض 794، مكة المكرمة 466، جدة 444، المدينة المنورة 273، الدمام 79، الجبيل 77، حائل 45، الطائف 31، الهفوف 28، الظهران 23، القطيف 22، الخبر 21، بريدة 21، ينبع 20، خليص 15، تبوك 9، بيش 8، النعيرية 6، الخرج 6، حوطة بني تميم 4، وادي الدواسر 4، الجفر 3، أبها 3.

خميس مشيط 3، العيون 2، رأس تنورة 2، سلوى 2، البطحاء 2، سبت العلاية 2، الباحة 2، المزاحمية 2، السليل 2، وحالة واحدة في كل من محايل عسير، صفوى، عنيزة، الرس، عقلة الصقور، الأسياح، بيشة، البشائر، الهدا، أم الدوم، ظلم، الليث، بلجرشي، حقل، الطوال، صامطة، حفر الباطن، شرورة، الدلم، ليلى، الحريق.