قطر: 1732 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وحالتي وفاة #عاجل

أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية، اليوم السبت، تسجيل 1732 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد – 19)، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي الإصابات 42213.

وأضافت الوزارة، في بيان، أنها سجلت تعافي 620 شخصا من المرض، في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في دولة قطر إلى 8513 حالة.

وكشفت أنها سجلت أيضا حالتي وفاة بسبب الفيروس، ليبلغ إجمالي الوفيات 21.