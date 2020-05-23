توقعات طقس أول أيام عيد الفطر.. استمرار هطول الأمطار الرعدية على هذه المناطق بالمملكة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك 1/ 10/ 1441 الموافق 24/ 5/ 2020 في المملكة.

وقالت إنه يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل ،المدينة المنورة، القصيم.

وشملت التوقعات نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة، حائل، مكة المكرمة كذلك على الأجزاء الشمالية والوسطى من سواحل البحر الأحمر، وتؤدي إلى شبه انعدام على أجزاء من تلك المناطق.