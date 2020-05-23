عدسة “الوئام” ترصد التزام المواطنين والمقيمين بمنع التجول الكلي في آخر ساعة من رمضان

رصدت عدسة “الوئام” في آخر يوم من شهر رمضان وليلة عيد الفطر المبارك الالتزام التام والتجاوب الكامل من المواطنين والمقيمين في مكة المكرمة بتنفيذ قرار

منع التجول الكلي الذي تم تطبيقه الساعة الخامسة، من يوم الأمس الجمعة التاسع والعشرون ويستمر إلى رابع أيام العيد الذي اتخذ كأحد الإجراءات الاحترازية والوقائية الضرورية للحد من انتشار فيروس كورونا “كوفيد – 19”.

ووثقت عدسة “الوئام” وجود القطاعات الأمنية وحضورها الأمني الفاعل والمكثف من خلال نقاط الفرز والتفتيش في الشوارع العامة والأحياء والتقاطعات والميادين، وانتشار منسوبي دوريات الأمن والمرور والشرطة والجهات العسكرية لمتابعة تطبيق المواطنين والمقيمين لقرار منع التجول الكلي الذي يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – في مواجهة جائحة فيروس “كورونا” وتنفيذاً لتوصيات الجهات الصحية المختصة برفع درجة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا .