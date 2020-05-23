حفتر: الجيش الليبي يواجه مستعمرا تركيا قادم من “قاع قمامة التاريخ”

وجه المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي التهنئة لضباط وجنود القوات المسلحة الليبية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقال “حفتر” في كلمة مساء اليوم السبت، “إلى ضباطنا وجنودنا البواسل في جميع محاور المواجهة من العدوان التركي الغاشم، إنكم تواجهون مستعمر بغيض قادم من قاع “قمامة التاريخ” الطامع في ثرواتنا وحالم بإعادة ليبيا إلى حُكم التخلف”.

وأضاف قائد الجيش الليبي “إلى ضباطنا وجنودنا البواسل إنكم تقودون حربًا مقدسة مفتوحة على كل الجبهات حربا شاملة ليس فيها إلا النصر و”سنقاتل حتى نرد المستعمر ذليلا مدحورًا”.

وأشار إلى أنه سيقاتل العدوان التركي وكل مرتزق وطأ الأرض الليبية لاحتلالها بعدما أرسله “معتوه تركيا” ليعينه على البغي والعدوان.

واختتم حديثه “لا تأخذكم رحمة ولا شفقة بالعدوان وشعبكم معكم والله ينصركم.. (وإن ينصركم الله فلا غالب لكم)”.