اليونان تنشر خرائط لاحتلال تركيا قطعة من أراضيها

نشرت اليونان خرائط تتهم من خلالها قوات تركية باحتلال قطعة أرض يونانية عند مجرى نهر إيفروس الفاصل بين البلدين.

وتحدث وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، عن “نزاع” مع أنقرة، قائلاً مجرى نهر إيفروس “قد تغيّر”.

وأفات تقارير إعلامية يونانية بأن قوات تركية احتلت قطعة أرض عادة ما تكون مغمورة بالمياه في هذا الوقت من العام، تقع في الجانب اليوناني من الحدود بين البلدين.

والنزاعات بين تركيا واليونان مستمرة من عقود، وقد زادت حدة التوتر بين البلدين مؤخراً بسبب ملفات المهاجرين، والتنقيب عن الغاز قبالة سواحل قبرص، والاتفاقيتين الموقعتين بين أنقرة وحكومة الوفاق الليبية.

وفي مارس الماضي تواجه آلاف المهاجرين مع شرطة مكافحة الشغب عند الحدود اليونانية، بعدما فتحت تركيا المجال أمام مغادرة المهاجرين أراضيها والتوجّه إلى أوروبا.