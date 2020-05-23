جامعة أوكسفورد: حظوظ نجاح لقاح كورونا 50%

أعلنت جامعة أوكسفورد البريطانية، السبت، أن حظوظ نجاح لقاح فيروس كورونا المستجد وصلت إلى 50%.

وفي مارس الماضي أعلنت الجامعة أن الآمال في أن ظهور علاج ووقاية من الفيروس التاجي تجددت بعد أن أظهر لقاح تم تطويره في بريطانيا علامات واعدة في التجارب.

فيما عزز اللقاح التجريبي بجامعة أكسفورد جهاز المناعة في 6 قرود الريسوس دون التسبب في أي آثار جانبية، وفي غضون 28 يومًا من التطعيم، كان لدى جميع الحيوانات أجسام مضادة أنتجها الجسم لإعطائها بعض الحصانة من الفيروس.

وقال الباحثون وفقا لتقرير موقع ” الديلى ميل” إن القرود تمكنت من محاربة الفيروس قبل أن يخترق عمق رئتيهما، وتأتي تلك النتائج الواعدة في الوقت الذي تجري فيه بالفعل تجارب بشرية على لقاح جامعة أكسفورد.