شاهد .. الأمطار تغسل العديد من مناطق المملكة

هطلت اليوم أمطار على العديد من مناطق المملكة، فيما شهدت مناطق رياح و سحب رعدية .

و هطلت أمطار على أجزاء من منطقة عسير شملت محافظات سراة عبيدة وأحد رفيدة والحرجة وظهران الجنوب و النماص وتنومة وبلقرن و رجال ألمع .

كما شملت الأمطار مراكز السودة وطبب وبللسمر وبللحمر ، سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب، وارتوت الأرض.

جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

هطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة تبوك شملت مركزي رحيب والعسافية .

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.

و أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة المدينة المنورة لهذا اليوم, اشتمل على رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي العلا والحناكية تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية, وتدني في مدى الرؤية.

وبينت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الخامسة من مساء غد الأحد .

كما هطلت على منطقة الباحة اليوم، أمطار متفرقة من خفيفة الى متوسطة على مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاء من محافظات العقيق, والقرى، وبني حسن، المخواة, والمندق، والمراكز التابعة لها، وعدد من متنزهات المنطقة، سالت على إثرها العديد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض.

جعلها الله أمطار خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.