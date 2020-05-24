بالصور.. إختتام مبادرة «التبرع بالدم» لمرضى كورونا بإقبال مميز

بارك وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح طاهر بنتن نجاح مبادرة ” التبرع بالدم” التي استضافتها ونظمتها مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية واختتمت في آخر أيام شهر رمضان المبارك، مقدما شكره لوزارة الصحة والمؤسسة بتغريدة دونها في حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” .

وكتب وزير الحج :” شكرا لأبطال الصحة ، وشكرا لمؤسسة مطوفي الدول العربية على الاستضافة والمساهمة الفاعلة في التنظيم”.

وجاءت تغريدة الوزير بعد التفاعل الكبير للمبادرة المشتركة بين وزارتي الحج والعمرة والصحة للتبرع بالدم تحت إشراف إدارة المختبرات وبنوك الدم ” بنك الدم الصحي ” والتي استضافتها مؤسسة مطوفي الدول العربية بمقرها بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية على مدى 13 يوما في الفترة مابين 17 إلى نهاية شهر رمضان يوميا من الساعة 9 مساءا إلى الواحدة صباحا.

وهدفت المبادرة لتأمين الدم ومشتقاته في ظل الحاجة الكبيرة في جائحة ” كورونا”، حيث خصصت وزارة الصحة بالتعاون مع المؤسسة تطبيق خاص يحمل اسم ” وتين ” للتسجيل فيه للحصول على تصريح للخروج والتبرع بالدم .

واستهدفت المبادرة المساهمين في المؤسسة وقد شارك بالمبادرة كلا من جامعة أم القرى ممثلة بكلية طب الاسنان بعياداتها المتنقلة وجامعة الملك عبدالعزيز ممثلة بكلية الطب وعربتهم المتنقلة للتبرع بالدم وانضمت للمبادرة مؤسسة مطوفي حجاج إيران وبمشاركة واسعة من جميع شرائح المجتمع المكي من مواطنين ومقيمين، وذلك لجمع أكبر كمية دم ممكنة للإستفادة منها في ظل الحاجة الملحة.

وشهدت المبادرة تفاعلا كبيرا لمشاهير في منصات التواصل الاجتماعي كالنجم الدولي السابق طلال المشعل ، والنجم الدولي نايف هزازي والفنان عبدالمجيد الرهيدي، إذ أثنوا على المبادرة ودعوا أفراد المجتمع المكي بكل أطيافهم للمشاركة والتبرع بالدم.

ووفق رئيس المؤسسة المطوف المهندس عباس قطان فإن هذه المبادرة حلقة في سلسلة مبادرات قدمتها المؤسسة بالتعاون مع كل الجهات المعنية لدعمها في حملتها لتطويق فيروس كورونا ، إنطلاقا من واجبها الوطني والاجتماعي.

واعتبر قطان ثناء وزير الحج والعمرة على الاستضافة وحسن التنظيم دليل قاطع على نجاح المؤسسة وتميزها في تحقيق أهدافها الوطنية والإنسانية والاجتماعية ، في ظل جائحة كورونا التي تحتاج تكاتف الجميع لتطويقها .

ولفت قطان إلى أن جميع مبادرات المؤسسة حظيت بدعم كل المساهمين والمساهمات من أبناء المؤسسة ، الذين أبدوا إستعدادهم الكامل للمشاركة في أي مبادرة وطنية مجتمعية تهدف لتطويق هذا الوباء ومشاركة الجهات العاملة في أرض الميدان.

بدوره شدد نائب رئيس المؤسسة المطوف الأستاذ الدكتور محمد بياري ورئيس لجنة المبادرات على أن مبادرة تبرع الدم تعد رابع مبادرة تقدمها المؤسسة في الجانب الصحي حتى الآن بعد التبرع بسيارات إسعاف المؤسسة الحديثة والمجهزة ووضعها تحت تصرف وزارة الصحة لاستخدامها لنقل المرضى بجانب تسليمهم مبنى الخدمات المساندة بجانب مقر المؤسسة للاستفادة منه فيما يخص الكوادر الطبية والإدارية العاملة في الميدان اضافة لتجهيز خيام مفروشة ومكيفة للكوادر الطبية والفنية دعما للمستشفى الميداني المقام بمنطقة كدي بمكة المكرمة.

‏‎وقدم نائب رئيس المؤسسة شكره وتقديره لمعالي وزير الحج والعمرة على دعمه الغير محدود لكافة مؤسسات ارباب الطوائف وعلى الخصوص مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية وعلى ثناء معاليه على المؤسسة ودورها من خلال الاستضافة لهذه المبادرة وتنظيمها.

مشددا على أنه وسام فخر لنا كقائمين ومساهمين بمؤسسات أرباب الطوائف، وتحفيز للجميع بضرورة القيام بأدوارهم تجاه هذه الجائحة وبذل قصاري جهدهم.

مثنيا في الوقت ذاته على تفاعل عدد من مشاهير منصات التواصل الاجتماعي مع المبادرة وتفاعل محمود من المواطنين والمقيمين الذين ابتغوا الآجر والمثوبة وتبرعوا بدمهم خلال هذا الشهر المبارك، التي كان لها أكبر الأثر في سد جزء من إحتياج مديرية الشؤون الصحية بمكة المكرمة وبنوك الدم .

وأشار الدكتور بياري إلى ان المؤسسة امتدت مبادراتها لتقديم حقائب وقائية لرجال الامن العاملين في الميدان بشوارع ومداخل العاصمة المقدسة ، بجانب مبادرة إفطار صائم للأسر المحتاجة المتضررة بسبب جائحة كورونا.

وختم نائب رئيس المؤسسة حديثه بأن المؤسسة على استعداد لتقديم المزيد من المبادرات المجتمعية وذلك ضمن دورها كمؤسسة مجتمع مدني للمساعدة والمساهمة مع كل الجهات العاملة في تطويق فيروس كورونا وان كل ماقدم لايمثل الا قطرة في بحر مايقدم في وطننا الغالي.