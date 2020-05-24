حرب تجار المخدرات.. المكسيك: العثور على 12 رجلًا مقتولين في شاحنة مهجورة

أعلنت السلطات في المكسيك عثورها على جثث 12 رجلا، داخل شاحنة مهجورة على الحدود بين ولايتي ميتشواكان (غرب) وغيريرو (جنوب) المكسيكيتين.

وقالت الشرطة إن الجثث الـ12 عليها آثار تعذيب شديد، وطلقات رصاص، وتم نزع ملابس بعضهم، وإن العناصر الأولية للتحقيق تشير إلى “تسوية حسابات” بين أفراد الجريمة المنظمة، على خلفية نقل مخدرات.

وميتشواكان واحدة من أكثر المناطق المكسيكية تضررا من عنف العصابات الإجرامية الضالعة في الاتجار بالمخدرات والأنشطة غير القانونية الأخرى.

في نهاية عام 2006، شنت حكومة الرئيس فيليبي كالديرون عملية عسكرية مثيرة للجدل ضد الجريمة المنظمة في ميتشواكان، امتدت لاحقا لتشمل كل أنحاء البلاد، لكن يقول متخصصون إن هذه العملية هي أحد أول أسباب تصاعد العنف في المكسيك.

ومنذ ذلك الحين، سجلت البلاد نحو 275 ألف عملية اغتيال حسب الأرقام الرسمية، من دون أن تتوافر تفاصيل اضافية بشأن عدد الحالات المرتبطة بحرب الكارتيلات.