رئيس الوزراء: استئناف الدوري الإسباني في 8 يونيو

قال رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز أن الدوري الإسباني لكرة القدم من الممكن استئنافه بدءاً من يوم 8 يونيو المقبل، بعد التوقف الإجباري بسبب فيروس كورونا.

وقال سانشيز أن دوري الدرجتين الأولى والثانية حصلا على إذن باللعب مرة أخرى، بعد توقف دام لما يقرب من ثلاثة أشهر.

وذكرت رابطة الدوري الإسباني أنها تهدف لاستئناف اللعب بداية من 12 يونيو.

وقال متحدث رسمي باسم رابطة الدوري الإسباني: سعداء للغاية بالقرار، إنها نتيجة العمل العظيم من الأندية، اللاعبين، المدربين، مجلس الرياضة الإسباني، الوكلاء، إلخ.

أضاف: يجب ألا نخفف من إجراءات حمايتنا، من المهم أن نتبع اللوائح الصحية وأن نضمن ألا يعود الوباء مرة أخرى.

وسمح للفرق بالعودة لمرافق التدريب. وخضع اللاعبون والأجهزة الفنية لاختبارات الكشف عن فيروس كورونا، اسفرت عن اكتشاف ثماني حالات إيجابية.

ويتصدر برشلونة، حامل اللقب، جدول الترتيب بفارق نقطتين أمام ملاحقه المباشرة ريال مدريد، مع تبقي 11 جولة على نهاية الموسم.