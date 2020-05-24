سكاكا في العيد: التزام كامل بالحظر.. وشوارع خالية إلا من الأمن

في أول أيام عيد الفطر المبارك بدت شوارع مدينة سكاكا، في منطقة الجوف، خالية تماما إلا من رجال الأمن، في التزام كامل من المواطنين بقرارات الحظر الكلي، حفاظا السلامة العامة في ظل الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وبدت الشوارع نظيفة وخالية، بينما يقف رجال الأمن في الميادين والطرقات والمداخل لتطبيق منع التجول الكلي بالمنطقة.

وتباشر الجهات الحكومية العاملة في الميدان من الكوادر الصحية وأمانة المنطقة والبلديات التابعة لها وفرق وزارة التجارة ومنسوبي هيئة الهلال الأحمر والفرق التطوعية أعمالها على الوجه المطلوب للوقوف درعاً منيعاً للحد من انتشار الفيروس وتطبيق الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها حكومة المملكة من أجل حماية المواطنين والمقيمين.

ولم يخرج أحد للشوارع في سكاكا، إلا في أضيق الظروف، وبعد الحصول على تصريح التنقل عبر تطبيق “توكلنا”، في الوقت الذي تباشر فيه مركبات الخدمات الحيوية المستثناة من المنع تقديم الخدمات للمواطن والمقيم في منازلهم.