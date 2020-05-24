الكويت: 838 إصابة جديدة بـ”كوفيد – 19″.. و8 حالات وفاة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم (الأحد) تسجيل 838 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 21302 حالة.

وأضافت الوزارة، في بيان، أنه تم تسجيل 8 حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 156 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند إن حالات الاصابة الـ838 تضمنت (134 حالات لمواطنين كويتيين) و(260 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية) و(125 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية) و(86 حالة لمقيمين من الجنسية البنغلاديشية) وبقية الحالات من جنسيات أخرى.

وعن أعلى المناطق السكنية من حيث تسجيل الإصابة بالفيروس فقد ذكر أنها جاءت على النحو التالي: (منطقة الفروانية 124 حالة) و(منطقة جليب الشيوخ 77 حالة) و(منطقة خيطان 74 حالة) و(منطقة حولي 44 حالة).

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 370 حالة من المصابين بمرض (كوفيد 19) ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 6117 حالة.