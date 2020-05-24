مديرة معهد ووهان لدراسة الفيروسات: كورونا لم يتسرب من مختبرنا

قالت وانغ يانيي، مديرة المعهد الصيني لدراسة الفيروسات في مدينة ووهان، المتهم بالتسبب في تسرب فيروس كورونا، إن الشكوك حول تسرب الفيروس من المدينة الصينية “مجرّد فبركة”.

وأكدت “يانيي”، في مقابلة مع قناة “سي جي تي ان” الصينية الرسمية، مساء السبت، أن الصين، كما كل العالم “لم تكن تعلم حتى بأن الفيروس موجود”. وسألت “بالتالي كيف سيكون قد تسرّب من مختبرنا؟”.

وأُبلغ عن أولى الإصابات بفيروس كورونا المستجدّ في أواخر العام الماضي في مدينة ووهان. وبعد ذلك، تفشى المرض في كافة أنحاء العالم وأودى بحياة حوالى 340 ألف شخص.

وبرزت نظريات عدة في الأشهر الأخيرة على الانترنت تدين مختبر ووهان.

وأقرّت وانغ بأن المختبر “حصل على بعض فيروسات كورونا من خفافيش وعزلها” مؤكدةً أن “لدينا ثلاث سلالات حيّة من الفيروس”. إلا أنها أشارت إلى أن نسبة تشابه هذه السلالات مع كوفيد-19 “لا تتعدى الـ79,8%”.

ويجري معهد الفيروسات في ووهان دراسات على بعض مسببات الأمراض الأخطر في العالم.

ويمتلك المعهد الصيني لدراسة الفيروسات في مدينة ووهان، الذي تتهمه الولايات المتحدة بأنه مصدر فيروس كورونا المستجدّ، ثلاث سلالات حية لفيروس كورونا الموجود عند الخفافيش لكن لا تطابق أية سلاسة منها سلالة وباء كوفيد-19، حسب ما أكّدت مديرة المعهد.