مصر.. هروب إمام بعد أن رصدته الشرطة وهو يؤم المصلين في “العيد”

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب يرتدي العمامة الأزهرية فى مدينة نبروه التابعة لمحافظة الدقهلية بمصر، أثناء هروبه الشرطة، بعد أداء صلاة العيد، فى إحدى الساحات بالمدينة، بالمخالفة لقرار وزارة الأوقاف.

من جانبها؛ كشفت وزارة الأوقاف أنه تم ضبط الطالب، وجار اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقه.

وكشف وكيل وزارة الاوقاف بمحافظة الدقهلية أن الشخص لا ينتمى لوزارة الأوقاف ولا يعمل فى أى من المساجد التابعة لها.

وأضاف أن الشرطة تمكنت من القبض عليه وتبين أنه يدعى محمود مجدى العشرى، طالب بالصف الأول الثانوى الأزهرى، حيث قام بتجميع عدد من أهالى المدينة بجوار الكوبرى العلوى بالمدينه ليقوم بصلاة العيد، فلاحظته إحدى دوريات الشرطة ففر هاربا إلا انه جرى ضبطه من قبل الشرطة.