دير شبيجل: محاولات تركيا للسيطرة على ليبيا تمثل تهديدا مباشرا لأوروبا

حذرت مجلة “دير شبيجل” الألمانية، أمس السبت، من أن الاحتلال التركي في ليبيا يمثل تهديدا مباشرا لأمن القارة الأوروبية، مستغلا انشغال العالم بأزمة كورونا.

وأشارت المجلة، في تقرير، إلى أن هذا التسلل التركي لا يحمل في طياته انتهاكا للسيادة الليبية فقط، بل أنه يهدد أوروبا بشكل كبير، محذرة من أن “سيطرة رجب طيب أردوغان على مقاليد الأمور في ليبيا سيكون له تداعيات وخيمة”.

وأوضحت أن “ليبيا نقطة انطلاق للاجئين الأفارقة نحو أوروبا، وأن تمكن أردوغان منها سيدفعه لابتزاز أوروبا بملف اللاجئين”.

وأضافت أن “تهور أردوغان قبل أشهر وفتحه الباب أمام اللاجئين للعبور إلى أوروبا انطلاقا من الأراضي التركية، يجعل سيناريو مماثل في ليبيا محتملا، ما يعد خطرا كبيرا على الأمن الأوروبي”.

ولفتت إلى أن الأمر “لا يتوقف عن اللاجئين الأفارقة (..) فالأوضاع الحياتية المتدهورة في المناطق الخاضعة لسيطرة فايز السراج، وخاصة العاصمة طرابلس، تفتح الباب أمام سعي الليبيين أنفسهم للهجرة لأوروبا”.

وتابعت: “مئات الآلاف الليبيين في طرابلس لا يرون أي أفق للمستقبل، حيث تدهورت الظروف المعيشية في الأشهر الأخيرة في ظل وجود الأتراك وحليفهم السراج”.

وأوضحت “دير شبيجل” أن “تحالف أردوغان والسراج لا يهتم سوى بالأسلحة والقتال، ويهمل متطلبات الحياة الأساسية”، موضحة “كل شيء نادر في طرابلس؛ الخبز والبنزين والغاز، وغالبا لا يجد الناس طعاما لشرائه لأيام”.

واستطردت قائلة: “الكهرباء منقطعة بشكل مستمر، واللصوص يجوبون الشوارع ليلا”، مضيفة “هذه الأوضاع المتردية ستدفع العديد من الليبيين لعبور البحر إلى أوروبا”، إلا أن الخطر الأكبر على أوروبا يتمثل في المقاتلين الذين ترعاهم وتمولهم وتسلحهم تركيا في ليبيا.