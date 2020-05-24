شاهد.. حركة النجباء العراقية تحتفل بانتصار إيران على العراق في معركة الـ8 سنوات

احتفل حساب حركة النجباء الشيعية العراقية، في مقطع فيديو، بانتصار القوات الإيرانية على القوات العراقية في معركة الـ8 سنوات.

ونشر حساب الحركة على تويتر، مقطع فيديو، يرصد دخول ميليشيات الحرس الثوري الإيراني لقاعدة فتح، في معركة الـ8 سنوات، بعد 578 يومًا من السيطرة العراقية عليها.

ومعركة الـ8 سنوات شهدت اشتباكًا هائلاً بين العراق وإيران في الحرب العراقية-الإيرانية. ووقعت المعركة في الفترة بين 22 سبتمبر و10 نوفمبر 1980، وعرفت بضراوتها وظروفها العنيفة، وأصبح يطلق الإيرانيون على المدينة اسم “خونينشهر” بمعنى “مدينة الدم”.

وحركة النجباء هي ميليشيا شيعية عراقية، لديها قناة تلفزيونية اسمها «قناة النجباء»، وتواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب، بعد أن قتلت عمدا بالرصاص عشرات الرجال والنساء والأطفال في شرق حلب أثناء معركة حلب.