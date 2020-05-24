قد يكون الاستثمار في البورصة مشروع مربح جدا.. ولكن لماذا يخسر العديد من المتداولون؟

هناك العديد من الأسباب التي قد تجعل الاستثمار في الأسهم غير مربح هذه الأسباب في الأغلب تكون متعلقة بالشخص نفسه وسلوكه وقرارته المختلفة، وإليكم أهم هذه الأسباب فيما يلي:

الاستهانة بأهمية التعلم الدائم:

يعتبر هذا السبب شائع جدًا بين المتداولين الجدد، تجد الشخص لم يتعلم أي شئ عن سوق الأسهم،

ثم يأتي يقم بشراء بعض الأسهم ثم يبيعها فيما بعد وهو لا يدري ماذا يفعل، هذا التصرف بالطبع لن يؤدي بك إلا إلى خسارة فادحة.

بدلًا من ذلك حاول أن تتعلم الأساسيات وتعرف تفاصيل سوق الأسهم والمصطلحات الأساسية فيه.

ابحث في الإنترنت عن الدروس التعليمية والمقالات المتعلقة بالأسهم،

يمكنك أيضًا قراء الكتب والتي تعتبر من أفضل الكتب للتعلم، قراءة كتاب مثل المستثمر الذكي لبنيامين جراهام أو عالم البورصة لجيهان جمال سوف توفر عليك الكثير من المجهود.

عليك أن تتذكر هذه القاعدة دائمًا: المعرفة والخبرة الطويلة هي القوة التي تجعل منه مشروع مربح جداً وتقلل احتماليات خساراتك.

التسرع والتصرف بالعاطفة:

إن الاستثمار في الاسهم هو مثل أي استثمار آخر توجد به نسبة مخاطرة، ترتفع أو تنخفض حسب الخبرة.

ومع ذلك فإن تسرعك في اتخاذ القرارات قد يؤدي بك إلى خسارة كبيرة،

اعلم دائمًا أن سوق الأسهم يحتاج إلى صبر طويل حتى تتمكن من تحقيق النجاح.

البحث عن الثراء السريع:

يظن الكثير من المبتدئين في الاسهم أن هذا الاستثمار سوف يحقق الثراء في يوم وليلة،

قد تكون هذه المعرفة لدى المستثمرين الجدد ناشئة عن الأوهام والأكاذيب التي يروج لها الكثير من الأشخاص.

لذلك احرص على عدم السير وراء مثل هذه الشائعات، وإذا كنت غير مستعد للإستثمار في الأسهم،

فيمكنك بدلًا من ذلك الاتجاه إلى الصناديق الاستثمارية إذ أنها تكون أقل مخاطرة من الاستثمار المباشر الأسهم.

كيف يكون مشروع الأسهم مربحاً لك؟

إن البداية في سوق الأسهم تحتاج إلى الكثير من الخطوات الهامة والمرتبطة معًا لتكون في درب الناجحين أو على الأقل حاملاً لأمل الربح فيه وليس كمن وقع في فخ النصب من بداية دخوله لهذا العالم.

فيما يلي أهم هذه الخطوات والأساسية منها:

في البداية عليك بـاختيار شركة تداول جيدة من أجل التداول معها، قم بالبحث عن ذلك في الإنترنت وتعرف على الشركة ومميزاتها،

وكذلك أهم الخدمات التي تقدمها هذه الشركة بما في ذلك أنواع الحسابات والدعم الفني والحسابات التجريبية.

بعد ذلك قم بفتح حساب لدى هذه الشركة حيث سوف يطلب منك إدخال البيانات والمعلومات الخاصة بك.

إن كنت تدخل عالم الاستثمار في الاسهم حديثاً فالأنسب أن تبدأ بحساب تجريبي، حيث أن هذا سوف يساعدك على تعلم الأساسيات وفهم طبيعة العمل في سوق الأسهم، ويزيد من خبرتك حول الأسباب والعوامل التي تؤثر على اسعار الاسهم – ارتفاعها وانخفاضها.

ابتعد عن اختيار الأسهم ذات التذبذب العالي وابقى قريباً من الأسهم التي تحافظ على قيمتها مع الوقت، وركز على الإستثمار في الشركات المتوسطة والكبيرة، نظرًا لأن هذا الأمر سوف يكون أقل مخاطرةً بالنسبة لك.

وأخيراً، ما عليك تذكره دائماً أن سوق الأسهم رغم أنه قد يكون اتجاه الكثيرين كمشروعٍ مربح، ولكن بالمقابل فهو يحمل نسبةً كبيرة من المخاطرة وفقدان رأس المال، لذا كن مستعداً دائماً لنتائج مواقفك الشخصية وقراراتك.

يجب ألا يتم تفسير محتوى هذا المقال على أنه نصيحة شخصية، وقبل اتخاذ القرار بالاستثمار في أي من المنتجات أو الخدمات التي تقدمها شركات التداول بجميع خدماتها وجنسياتها، نوصيك بالحصول على مشورة مستقلة والتأكد من فهمك التام للمخاطر التي تنطوي عليها قبل التداول و النظر بعناية في أهدافك و وضعك المالي و احتياجاتك ومستوى خبرتك.