الهلال الأحمر تشارك منسوبيها أبطال الميدان فرحتهم بعيد الفطر المبارك

نظمت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة اليوم مبادرتين بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبوزيد ن المبادرتين اشتملت على تقديم التهنئة بعيد الفطر المبارك لأبطال الميدان المناوبين بالمراكز الإسعافية الداخلية بجدة وزيارة غرفة عمليات الدعم للمنطقة بمحافظة جدة وتقديم الهدايا لهم مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي .

وشارك في تنفيذها القيادات التشغيلية بمحافظة جدة يتقدمهم مدير هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمحافظة الأستاذ سلطان بن سعد المالكي.

وأضاف أبوزيد أن تنظيم هذه المبادرات التي اطلقتها الهيئة, تأتي لمشاركة الزملاء فرحة العيد ممن لم يتمكنوا من إحياء فرحة العيد مع ذويهم.