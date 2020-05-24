“عيدية روتانا”.. أغان جديدة لكبار النجوم.. وسالم الهندي يكشف عن هدفها

زخم فني كبير وعطاء طربي وفير من الأغاني الجديدة، تقدمه هرم شركات الإنتاج “روتانا للصوتيات والمرئيات”، لجمهور الغناء الخليجي والعربي، بأصوات عدد من كبار النجوم، هم: محمد عبده، عبد المجيد عبد الله، راشد الماجد، ماجد المهندس، اليسا وخالد عبد الرحمن، احتفاء بمناسبة عيد الفطر السعيد ، لتكون عيدية فاخرة ومشاركة سعيدة تؤطر الأيام الحلوة بذكرى جميلة.

فمع أول أيام عيد الفطر، بدأ رسميا إطلاق عدد من الأغاني التي تولت إنتاجها “روتانا للصوتيات والمرئيات” لطالما انتظرها الجمهور بشوق ولهفة، خاصة بعد توقف اضطراري بسبب جائحة كورونا الذي اجتاح العالم بأسره فجاءت هذه الاغاني الجديدة لتسعد الناس وتكون بمثابة جرعة تفاؤلية في ظل الظروف الراهنة.

ففي سباق نحو الإبداع والفخر لوطن العطاء تشهد الساحة إطلالة لأعمال وطنية جديدة، وأول هذه الإصدارات بصوت “فنان العرب” محمد عبده بعنوان “ما في أغلى من بلادي ” من كلمات الشاعر سعود سالم وألحان طلال باغر.

فيما يطرح الإصدار الآخر لفنان العرب ثالث أيام العيد وهو عمل عاطفي بعنوان “يا جرحها”” من كلمات الشاعر تركي آل الشيخ وألحان الموسيقار الدكتورعبد الرب إدريس ، في محاولة لتجديد وتكرار ذكريات نجاحات تعاون الثلاثي في أعمال سابقة آخرها العمل الرائع “بس لحظة”.

وتقول مطلع أبيات القصيدة:

“يا جرحها.. ماعاد في قلبي مكان

وماعاد فيني .. احتمل جرحٍ جديد..”

وفي إطلالة معايدة للنجم الجماهيري “امير الطرب” عبد المجيد عبد الله، اطلق اول ايام العيد اغنية بعنوان “عادت عليكم” كلمات الشاعر فهد المساعد ، وألحان “مبهم” تقول مطلعها:

“غني ياعيد وتبسّم

منك ما اعتدنا السكوت

لو خلت منك الشوارع

ماخلت منك البيوت….”

كذلك يتواجد “سندباد الأغنية” النجم راشد الماجد بين نجوم روتانا في إصدارات العيد حيث صافح جماهيره أول العيد بأغنية وطنية جديدة تحت عنوان “شموخ طويق” كلمات الشاعر محمد بن عبد العزيز بن محمد ألحان عبد العزيز المعنى . والحقه بإصدار عمل غنائي عاطفي بعنوان “شسوي” من الحان ناصر الصالح وكلمات خالد العوض يقول مطلعه: “واللي ذبحه الشوق شيسوي”.

أيضا أول أيام العيد عاش الجماهير على موعد مع جديد “برنس الغناء” ماجد المهندس في أغنية لا تقل جمالا عن أعماله، والعمل العاطفي جاء بالفصحى بعنوان “شكرا” كلمات الشاعر ساجي وألحان أحمد الهرمي، ومطلع الأغنية يقول:

“شكراً أنك في حياتي يا جميلتي.. أناديك وكلي شوقٌ الى لقائِك…”. فيما سيطرح البرنس العمل الجديد الثاني له وهو عبارة عن كليب لأغنيته ” ياللي أحبك موت” ثالث أيام العيد وتشاركه الظهور فيه الفنانة الكويتية امل العوضي بعد ان شاركته مسبقا كليب اغنيته “انا حنيت” والعمل الجديد من اخراج وليد ناصيف.

أيضاً شهدت الساحة الغنائية أول أيام العيد طرح عمل جديد للنجم “مخاوي الليل” خالد عبد الرحمن الذي حرص على معايدة جماهيره بطريقته الراقيه وبصوته الحنون من خلال أغنية “قسى وقتك” كلمات الشاعر تركي آل الشيخ وقد لحن خالد العمل لنفسه.

وفي ثاني أيام العيد السعيد تطل “ملكة الإحساس” والرومانسية الفنانة إليسا بأغنيتها الجديدة “قهوة الماضي” كلمات سهام الشعشاع ، وألحان محمد رحيم لتصافح بها جماهيرها بأعذب الكلمات والأداء الجميل كعادتها.

وقد تمنى سالم الهندي الرئيس التنفيذي لروتانا للصوتيات والمرئيات، أن تحظى هذه الأعمال التي تذاع حصريا عبر منصة “ديزر” الشريك العالمي والرسمي لروتانا، وتروج لها منصات روتانا الرقمية وقنواتها الفضائية، بالنجاح، مصرحا:” في البداية نحب أن نبارك للجمهور الغالي بمناسبة حلول عيد الفطر أعاده الله على الجميع بالصحة والخير واليمن والبركات وعساكم من عواده.

وقال: “إيمانا منا بدورنا الفني والترفيهي في إسعاد الجمهور، حرصنا أن نقدم لهم في ظل الظروف الراهنة أعمالاً غنائية مميزة ومتنوعة تسعدهم مع بقاءهم في بيوتهم امتثالا لأوامر وقرارات قياداتنا الحكيمة.. وهكذا هو دوما دور الفن.. التخفيف عن الشعوب وامتاعها، ومحاولة زرع الفرحة في النفوس، والنتيجة إنتاج وإصدار أغان مميزة بأصوات نخبة من إخواننا المطربين البارزين والمحببين الذين لا يسعنا إلا أن نشكرهم على جهودهم، كما نشكر جميع الشعراء والملحنين والموسيقيين الذين ساهم كل منهم من بيته ومكانه ملتزما بمفاهيم “التباعد الاجتماعي” والعزل والاخذ بقوانين الوقاية، حتى ظهرت هذه الإنتاجات مع أول أيام العيد وتباعا، وأخذت تحقق حضورا ونسب استماع وتفاعل كبيرين الأمر الذي أفرحنا.. ومن جديد وباسم طاقم روتانا نبارك للجميع بالفطر السعيد وعيدكم مبارك”.