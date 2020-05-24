بتوجيهات الفيصل.. توزيع هدية العيد على المرابطين ميدانياً والممارسين الصحيين

وزّعت إمارة المنطقة اليوم (الأحد) أكثر من 30 ألف هدية مُعايدة من سموه لرجال الأمن والأطباء والممارسين الصحيين المرابطين ميدانياً في مختلف محافظات المنطقة، إنفاذاً لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل.

وتحمل هدية أمير منطقة مكة المكرمة التي تمّ توزيعها في أول أيام عيد الفطر المبارك، رسالة تقدير وعرفان من سموه للأعمال الجليلة التي يقوم بها رجال الأمن ومنسوبي الكادر الصحي في مواجهة جائحة كورونا، وما يسطّرونه من تضحيات للحفاظ على الأمن وتقديم الرعاية الصحية للمرضى، خصوصاً وأنهم يقضون أيام العيد بعيداّ عن أسرهم ليؤدوا رسالتهم الإنسانية النبيلة.

وتأتي هذه الخطوة امتداداً للأعمال الإنسانية التي وجهّ أمير منطقة مكة المكرمة بتنفيذها في محافظات المنطقة منذ بدء تفشي فيروس كورونا، وما صاحب ذلك من إجراءات احترازية ومنها قرار منع التجوّل، فكانت أولى المبادرات حملة “براً بمكة” التي أسهمت في مدّ يد العون للأسر المحتاجة وأصحاب الأعمال اليومية المتأثرة جراء قرار منع التجوّل، وفي هذا الصدد قدّمت الحملة السلال الغذائية والصحية والدعم المادي لأكثر من 500 ألف مستفيد في مختلف محافظات المنطقة.

أعقب ذلك إطلاق برنامج “إفطار مليون صائم ” والذي قدّم ما يزيد عن 5 ملايين وجبة إفطار شهر رمضان للمتأثرين وسكان الأحياء المحجورة كُلياً، كما وافق سموه على أطلاق برنامج ” هديتكم ” والتي قدّمت هدايا العيد لأهالي محافظات المنطقة وإيصالها إلى منازلهم.