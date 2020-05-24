تحديد موعد عودة الدوري الإيطالي

أكد فينتشنزو سبادافورا وزير الرياضة الإيطالي، إنه سيحدد موعد استئناف بطولة الدوري الإيطالي، الخميس المقبل.

ونشرت شبكة “سكاي سبورتس” بنسختها الإيطالية، تصريحات لسبادافورا مُعلناً عن موعدين محتملين لاستئناف البطولة: “هذا البروتوكول مشابه جدًا لبروتوكول التدريبات، وهناك موعدين لاستئناف الدوري الإيطالي هما 13 أو20 يونيو المقبلين”.

في السياق، قال بيدرو سانشيز، رئيس وزراء إسبانيا، اليوم، إن الدوري الإسباني لكرة القدم من الممكن استئنافه بدءا من يوم 8 يونيو المقبل بعد التوقف الإجباري بسبب فيروس كورونا.

وقال سانشيز، إن دوري الدرجتين الأولى والثانية حصلا على إذن باللعب مرة أخرى بعد توقف دام لما يقرب من ثلاثة أشهر.

وذكرت رابطة الدوري الإسباني أنها تهدف لاستئناف اللعب بداية من 12 يونيو.

وسمح للفرق بالعودة لمرافق التدريب. وخضع اللاعبون والأجهزة الفنية لاختبارات الكشف عن فيروس كورونا، اسفرت عن اكتشاف ثماني حالات إيجابية.

ويتصدر برشلونة، حامل اللقب، جدول الترتيب بفارق نقطتين أمام ملاحقه المباشرة ريال مدريد، مع تبقي 11 جولة على نهاية الموسم.

وتعد إسبانيا من بين الدول الأكثر تضررا من وباء فيروس كورونا، حيث يتواجد بها أكثر من 230 ألف حالة عدوى، وأكثر من 28 ألف حالة وفاة. كما أن إسبانيا قامت بواحدة من أقصى عمليات الغلق فيما يتعلق بالفيروس، وبدأت حاليا تخفيف الغلق ببطء.