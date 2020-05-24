في نفس يوم عودة الطيران بين تركيا وإسرائيل.. أردوغان ببجاحة: فلسطين خط أحمر

لم تعد بجاحة الشعارات التي يتغنى بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تنطلي على المتابعين للشأن الإسلامي والعربي وخاصة شأن قضية فلسطين.

وبالتزامن مع التطبيع والتقارب التركي هذه الأيام مع إسرائيل، وهي الدولة الإسلامية الوحيدة التي تتسم بأكبر علاقات مع الاحتلال، خرج الرئيس التركي بتصريحات مستغربة إذ قال “أود التأكيد مرة أخرى أن القدس خط أحمر بالنسبة لمسلمي العالم”.

وأمس، هبطت طائرة شحن إسرائيلية، في مطار إسطنبول، وقالت هيئة البث الإسرائيلية (مكان) إنه “بعد توقف استمر 10 سنوات لرحلات الشحن بين تركيا وإسرائيل، حطت في مطار إسطنبول اليوم الأحد طائرة تابعة لشركة اِلعَال تحمل 24 طناً من المساعدات الإنسانية لنقلها إلى الولايات المتحدة بهدف مكافحة وباء كورونا”.

ويعتبر هذا الإجراء خطوة في تطبيع أوسع للعلاقة بين إسرائيل وتركيا، التي تدعي قطيعتها لإسرائيل والوقوف مع الشعب الفلسطيني، فيما تسجل أرقام السياح الإسرائيليين الوافدين لتركيا أرقاماً قياسية خلال الأعوام الأخيرة.