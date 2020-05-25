الموارد البشرية تتفاعل مع “دموع حارس أحد الأسواق”: أخذنا الإفادات وضبط المخالفة بحق المنشأة #دمعة_أحمد_غالية

تفاعلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية مع مقطع فيديو أظهر قيام أحد حراس الأمن بالعمل تحت أشعة الشمس.

وكانت صحيفة “الوئام” قد قامت بنشر تفاصيل الواقعة أمس الأحد تحت عنوان “دموع حارس أحد الأسواق في العيد تثير التعاطف على مواقع التواصل الإجتماعي”.

حيث علقت الوزارة على ذلك عبر تغريدة بصفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي تويتر بأنه تم الوقوف على الحالة، وأخذ جميع الإفادات اللازمة وضبط المخالفة بحق المنشأة، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية وإلزامهم بتوفير مقر للعامل وفقًا للضوابط المعتمدة.

الجدير بالذكر بأن المقطع لاقى اهتمام العديد من رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” واطلق ناشطون وسماً بعنوان ” #دمعة_أحمد_غالية” ناشدوا من خلاله المسؤولين بالوقوف على حالته وإيجاد حلول سريعه له ومعاقبة الشركة التي يعمل لديها.