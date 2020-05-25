أبطال أوروبا: مباراة ليفربول وأتلتيكو تسببت في 41 حالة وفاة بـ #كورونا

تسببت إقامة مباراة ليفربول الإنجليزي وضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني في إياب دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في 41 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد، وفقا لتقرير نشر يوم أمس الأحد.

ونشرت صحيفة (صنداي تايمز) البريطانية تقريرا لمجموعة “إيدج هيلث” التي تحلل بيانات خدمة الصحة الوطنية البريطانية أشار إلى أن المباراة، التي جرت بملعب (آنفيلد) معقل ليفربول، تسببت في 41 حالة وفاة إضافية بين 25 إلى 35 يوما من تاريخ إقامة المباراة.

وقدرت جامعتا (إمبريال كوليدج لندن) و(أكسفورد) حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال تلك الفترة في إسبانيا بحوالي 640 ألف حالة، مقابل 100 ألف حالة إصابة في بريطانيا.

في الوقت الذي إقيمت فيه المباراة ، تم إغلاق العديد من الشركات والمدارس والمطاعم إضافة إلى إقامة بعض المباريات بالفعل بدون جمهور في إسبانيا.

وفي الشهر الماضي اعترف خوسيه لويس مارتينيز ألميديا عمدة العاصمة الإسبانية مدريد بأنه كان من الخطأ إقامة المباراة التي انتهت بفوز أتلتيكو 3 / 2 وتأهله لدور الثمانية للمسابقة القارية، بتفوقه 4 / 2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وقال مارتينيز ألميديا لمحطة (أوندا سيرو) الإذاعة الإسبانية “لم يكن من المنطقي أن يتمكن ثلاثة آلاف من مشجعي أتلتيكو من السفر إلى أنفيلد في ذلك الوقت.

وأضاف عمدة مدريد : لقد كان ذلك خطأ بالطبع، بالرجوع بالذاكرة ، ولكن أعتقد أنه حتى في ذلك الوقت كان يجب أن يكون هناك المزيد من الحذر.