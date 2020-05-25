الدوري_الإنجليزي: 50 أو 60 نادياً قد تتوقف العام المقبل!

قال فيل هودجكينسون مالك نادي هدرسفيلد تاون إن ما يصل إلى 60 ناديا في الدرجات الأدنى من الدوري الإنجليزي لكرة القدم قد تتوقف عن العمل إذا فشلت الرياضة في التخطيط لتجاوز آثار كوفيد-19 بعد الموسم الحالي.

وتوقفت منافسات كرة القدم في إنجلترا منذ مارس آذار.

ومن المنتظر أن تعود أندية دوري الدرجة الثانية إلى المران في مجموعات صغيرة اليوم الاثنين على أمل إنهاء الموسم بدون جماهير.

وأبلغ هودجكينسون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) المشكلة ليست هل نستكمل الموسم أو لا، المسألة تتعلق بما سيحدث بعد ذلك. إذا لم نتوصل لاتفاق سينهار هرم كرة القدم.

وأضاف : هناك أندية أعرفها لا تزال تعمل فقط لأنها تؤجل الأجور والضرائب. سيحتاجون إلى الدفع في نقطة ما.

وقال هودجكينسون إن السيناريو الأسوأ سيكون اللعب بدون جماهير في الموسم المقبل، وهو أمر من شأنه تجريد الأندية من مصدر ضخم للإيرادات.

وتواجه الأندية بالفعل تكلفة مرتفعة بسبب فحوصات فيروس كورونا المستجد.

وقال هودجكينسون “هناك احتمال واقعي بأن إذا لم نتوصل لاتفاق الآن من أجل ضمان استطاعة الأندية دفع فواتيرها والوصول إلى النقطة حيث يكون بوسعها استعادة إيراداتها، سيتوقف 50 أو 60 ناديا عن العمل.

واقترح رئيس هدرسفيلد تقليص الأجور بواقع 30 إلى 50 بالمئة على جميع المستويات حتى عودة الجماهير للمدرجات، واتهم بعض الأطراف المعنية بكرة القدم بدفن رؤوسها في الرمال.