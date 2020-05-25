عاجل من أستراليا: عاصفة شديدة تتسبب في دمار شديد وفوضى بولاية ويسترن

ضربت عاصفة شديدة المناطق الساحلية لولاية ويسترن أستراليا، بما في ذلك مدينة بيرث عاصمة الولاية، محدثة دمارا شديدا.

وقالت خدمات الطوارئ الحكومية إنها استجابت لمئات من المكالمات للمساعدة بعد منتصف ليل وصباح الاثنين، بما في ذلك الأضرار التي لحقت بالأسقف والأبنية، ودخول المياه في المنازل، وسقوط الأشجار على الممتلكات.

وقال مكتب الأرصاد الجوية عبر تويتر اليوم الإثنين إن أقوى عاصفة رياح والتي بلغت سرعتها 126 كيلومترًا في الساعة تم تسجيلها في كيب ليوين في جنوب غرب الولاية.

وذكر المكتب أن الرياح كانت مثيرة للعواصف الترابية فى بعض المناطق.

وأفادت وسائل إعلام محلية من بينها وكالة الأنباء الأسترالية بأن أسطح المنازل تضررت كما تساقطت الأشجار مع اجتياح الرياح الخطيرة للمناطق الساحلية الشمالية للولاية.

وقالت شركات الكهرباء لهئة الاذاعة الاسترالية إن حوالي 50 ألف منزل في أنحاء الولاية انقطعت عنهم الكهرباء بعد منتصف الليل.