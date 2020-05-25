رئيس النمسا لشعبها: أعتذر لكم.. خرقت بالفعل تدابير حظر التجول أثناء الإغلاق العام

قدّم رئيس النمسا، ألكسندر فان دير بيلين، اعتذاره بعد خرقه حظر التجوّل المفروض بسبب انتشار فيروس كورونا.

ونقلت وسائل إعلام أن الشرطة رصدت الرئيس بعد منتصف ليل أمس الأحد في الباحة الخارجية لأحد الماطعم في العاصمة فيينا.

وتفرض التدابير الجديدة للحكومة إقفال المطاعم والمقاهي عند الساعة الحادية عشرة ليلاً، بعدما سمحت بفتح أبوابها الاسبوع الماضي.

وقال الرئيس فان دير بيلين (76 عاماً) إنه لم ينتبه إلى الوقت خلال تحدّثه مع أصدقاء.

وكتب على موقع تويتر قائلاً: إني أعتذر بصدق. كان خطأً.

وقال : خرجت للمرة الأولى منذ فرض الإغلاق مع صديقين وزوجتي.

ويمكن أن يتعرّض مالك المطعم حيث شوهد الرئيس لغرامة أيضاً، لكنّ الأخير أكدّ أنه يتحمّل مسؤولية أي خسارة ناتجة عما جرى.

وقال مالك المطعم لصحيفة “كرون” إنه أغلق في الوقت المحدد عند الساعة الحادية عشرة. وإنه اعتقد أن بالإمكان لرواد المطعم البقاء في الباحة الخارجية إن أرادوا ذلك.

وكانت النمسا بعد إيطاليا، من بين الدول الأولى التي فرضت إغلاقاً صارماً لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

كذلك كانت من بين الدولى الأولى التي لجأت إلى تخفيف القيود، فسمحت منذ بداية شهر مايو بتجمعات تصل إلى عشرة أشخاص، بينما فُتحت المنتزهات والحدائق العامة والمتاجر الصغيرة الشهر الماضي.