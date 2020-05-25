استعداداً لعودة دوري المحترفين: أبها تستضيف معسكر الحكام السعوديين

قررت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، إقامة معسكر داخلي لحكام بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين)، في مدينة أبها لمدة 12 يوما.

وبحسب التفاصيل فإن مدة المعسكر ستكون 12 يوما، استعدادا لاستئناف بطولة الدوري التي تم تحديد يوم20 آب / أغسطس المقبل موعدا لعودتها المبدئية.

وان اللجنة ستخطر الحكام خلال اليومين المقبلين، موعد العودة للتدريبات المنزلية بعد نهاية فترة الإجازة التي منحتها اللجنة لهم ومدتها شهرا.

وكانت بطولة الدوري السعودي للمحترفين توقفت منافساتها في شهر مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.