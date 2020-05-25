انتهاء حظر التجول “الشامل” في الأردن

أعلنت الحكومة الأردنية انتهاء حظر التجول الشامل والذي دام لثلاثة أيام متتالية، وعادت الأمور إلى ما كانت عليه سابقاً اعتباراً من يوم الاثنين 25/5/2020م.

ويُسمَح للمواطنين بالخروج ما بين الساعة الثامنة صباحاً وحتّى الساعة السابعة مساءً، كما يُسمَح للمنشآت التجارية بالعمل خلال هذه الأوقات أيضاً.

وبالنسبة للمحافظات التي يطبق فيها نظام الفردي والزوجي لاستخدام المركبات (العاصمة عمان، والزرقاء، والبلقاء)، يكون الدور الاثنين للمركبات ذوات الأرقام الفردية.

وفيما يخص حملة التصاريح الالكترونية، يسمح لهم باستخدام مركباتهم بحسب شروط التصريح الممنوح لهم بحكم طبيعة عملهم، بغض النظر عن أرقام مركباتهم، على أن يكون التنقل بين المحافظات متاح للأشخاص المصرح لهم فقط.

وتقول الحكومة إن حظر التجول الشامل يساعد المواطنين على التباعد الجسدي، ويحد من المخالطة التي تتسبّب بنقل العدوى؛ خصوصاً في ظل التخفيف التدريجي من إجراءات الحظر، والسماح لمختلف القطاعات بالعمل، الأمر الذي يتطلّب التشديد في بعض الأوقات.