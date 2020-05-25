«المرضف» يشيد بجهود القيادة الرشيدة تجاه المواطن والمقيم للتصدي لجائحة كورونا

رفع الشيخ حمد بن جابر المرضف أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وإلى أمير المنطقة الشرقيه ولسمو نائبه ولسمو محافظ محافظة الاحساء وإلى الأسرة المالكة الكريمة والشعب السعودي الوفي داعيًا الله عز وجل أن يعيده على الجميع بالخير والبركات وعلى الوطن الغالي بالعزة والتمكين والتطور والازدهار في ظل ما نشهده بحمد الله من قوة التلاحم بين الشعب والقيادة وما تعيشه المملكة من استقرار مثالي وما تتمتع به من نعمة الأمن والأمان وذلك بفضل الله أولاً ومن ثم حكمة القيادة الرشيدة لهذا الوطن الغالي.

وأشاد “المرضف” بجهود القيادة الرشيدة الكبيرة والمشرفة في الوقت الراهن تجاه المواطن والمقيم جراء تفشي جائحة كورونا من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والخدمات المبذولة بمختلف القطاعات الحكومية والخاصة في سبيل التصدي لها.

وسأل المولى عز وجل أن يديم على مملكتنا الحبيبة أمنها واستقرارها وأن ينصر جنودنا على الحدود ويُديم علينا نعمة الأمن والاستقرار والرخاء تحت ظل قيادتنا الرشيدة سائلاً المولى عز وجل أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال وأن يزيل عن بلادنا هذا الوباء وعن العالم أجمع.