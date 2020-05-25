جواسيس أردوغان في قبضة الأمن السويسري

كشفت النيابة الفيدرالية في سويسرا بداية تحقيقات مع أتراك، ثبت جمعهم معلومات عن أتراك آخرين من أعضاء حركة الخدمة وإرسالها إلى المديرية العامة للأمن في تركيا.

ونقلت “صحيفة زمان التركية” عن بيان للنيابة الفيدرالية السويسرية فتح تحقيقات مع شخصين، وأنها ستطلب من مجلس الوزراء رفع دعوى قضائية ضدهما.

ومن المنتظر أن تصدر الموافقة على طلب النيابة من قبل المجلس الفيدرالي، خاصةً أنه وافق في الأعوام الماضية على طلب مشابه للتحقيق مع مواطنين من أصل تركي بتهم مماثلة.

وتلاحق حومة الرئيس أردوغان المنتمين إلى حركة الخدمة خارج البلاد، واختطفت الاستخبارات التركية ورحلت أتراكاً مقيمين خارج البلاد إلى أنقرة.

ووجهت حكومات دول اتهامات لأتراك مقيمين على أراضيها بالتجسس على معارضي أردوغان.