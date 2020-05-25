أرسله أردوغان للقتال بجانب الإنكشارية… الجيش الليبي يصطاد أحد أخطر عناصر داعش الإرهابي #تركيا #قطر #أردوغان

تمكنت قوات الجيش الوطني الليبي من القبض على أحد أخطر عناصر تنظيم داعش في سوريا ممن ارسلتهم تركيا موخرا إلى طرابلس، ويدعي محمد الرويضاني المكنى أبوبكر الرويضاني.

ومن المعروف أن الرويضاني السوري الجنسية كان يقاتل بجانب الوفاق الانكشارية، دفعاً عن الديمقراطية والدولة المدنية في ليبيا.

من جهته اكد المتحدث باسم الجيش الليبي على صفحته الرسمية على فيسبوك أن “وحدات القوات المسلحة العربية الليبية في محاور طرابلس ألقت القبض على الداعشي السوري محمد الرويضاني المكنى أبو بكر الرويضاني أحد أخطر عناصر داعش في سوريا وانتقل إلى ليبيا برعاية المخابرات التركية كأمير لفيلق الشام.

وتابع: هذا دليلا آخر على العلاقة بين أردوغان وتنظيم داعش التكفيري والتنظيمات المتطرفة عامة.

وأضاف : قبض عليه وهو يقاتل مع مليشيات السراج التي يقودها ضباط أتراك.

وحسب مصادر في خلية الصقور بالاستخبارات العراقية، فإن البويضاني أحد سكان بابا عمرو بمحافظة حمص السورية، وهو في العقد الرابع من عمره.