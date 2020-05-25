خريطة توزيع إصابات كورونا في المملكة.. الرياض تتصدر قائمة المدن الأكثر إصابة بـ765 حالة

أعلنت وزارة الصحة، في تقريرها اليومي لفيروس كورونا، عن حالات الإصابة الجديدة بحسب المدن في المملكة.

وطبقا للتقرير، سجلت الرياض 765، مكة المكرمة 416، جدة 350، المدينة المنورة 184، الدمام 113، الجبيل 74، الخبر 58، الهفوف 55، القطيف 24، بريدة 24، حائل 20، الظهران 15، تبوك 12، الطائف 10، المبرز 9، المزاحمية 8، خميس مشيط 7، الحريق 7، الرس 6، ثار 6، بيش 5، شرورة 5، وادي الدواسر 5، رأس تنورة 4، نجران 4، عرعر 4.

أملج 3، الجفر 2، المجمعة 2، الخفجي 2، ينبع 2، خليص 2، حفر الباطن 2، القوز 2، حوطة بني تميم 2، الخرج 2، حوطة سدير 2، حريملاء 2، وحالة واحدة في كل من أبها، محايل عسير، النعيرية، النماص، مليجة، العلا، بيشة، البشائر، رابغ، الكامل، ضباء، أبو عريش، ثادق، ضرماء، الرين، السليل، الزلفي، ساجر، الدوادمي، الفرشة.