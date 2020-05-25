قناة الجزيرة القطرية أوصلت إسلامي سوداني لـ”قبره” متوفيًا بكورونا

توفي الإخواني السوداني المتشدد حمدي سليمان، صباح أمس الأحد، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، حسب ما أعلنته صحف سودانية.

ولم يلتزم “سليمان”، بأي من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وكسر تعليمات الحظر ورفض قرار الحكومة بإيقاف صلاة الجماعة.

ووصل به الحال لتحويل بيته إلى مكان لصلاة التراويح، ومهدت له قناة الجزيرة القطرية الطريق وبثت الصلاة من داخل بيته، حتى أصيب بفيروس كورونا نتيجة المخالطة.

وتداول ناشطون صورًا لتعليقات سابقة نشرها حمدي سليمان أثناء أزمه كورونا وصفها البعض بالاستهتار والتقليل والبعض الآخر بالتوظيف السياسي لهذه الجائحة.