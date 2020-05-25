في أيام العيد.. مركز حي الشرائع بمكة يطلق مسابقة ثقافية اجتماعية للأهالي

أطلق مركز حي الشرائع التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة، صباح أول أيام عيد الفطر ولمدة أربعة أيام، المسابقة الثقافية الاجتماعية لأهالي الحي والمتابعين، وذلك ضمن أنشطة وبرامج المركز.

والمسابقة عبارة عن أربعة أسئلة اليوم الأول عن معلومات في جمعية مراكز الأحياء، واليوم الثاني عن معلومات المركز، فيما يكون السؤال الثالث والرابع أسئلة اجتماعية ثقافية عامة، ويتم السحب يوميًا لفائز واحد، ويبلغ مجموعة جوائز المسابقة 3000 ريال سعودي، وتجرى المسابقة عبر حسابات الاجتماعي للمركز بالتعاون مع فرقة ساعة وساعة.

ومن جانبه أكد عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي للمركز صالح الزهراني، أن المسابقة تأتي ضمن الشراكات المجتمعية بين فرقة ساعة وساعة الترفيهية ومركز حي الشرائع، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن مشاركة أهالي حي الشرائع وجميع المتابعين يعد هدفًا رئيسيًا من أهداف المسابقة، مؤملا أن يسعي الجميع بالمشاركة والتفاعل.

وأشاد “الزهراني” بما يقدمه المركز من مبادرات مجتمعية لإتاحة الفرصة لأكبر شريحة في المشاركة، مثمنًا ما تحظى به المسابقة من دعم من الأمانة العامة لجمعية مراكز الأحياء، مقدمًا شكره وتقديره لرئيس المركز على متابعته.