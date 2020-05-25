توقعات طقس الغد.. هطول أمطار رعدية على هذه المناطق بالمملكة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد الثلاثاء 3/ 10/ 1441 الموافق 26/ 5/ 2020 في المملكة.

وقالت إنه يتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات نجران، جازان، عسير، مكة المكرمة، المدينة المنورة، وسماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة حائل والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

وشملت التوقعات، أن يستمر تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة على مناطق الشرقية، الرياض، نجران، حائل، الأجزاء الشرقية من منطقة عسير كذلك على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.