هيئة تقويم التعليم تعلن استمرار استعداداتها لإجراء الاختبار التحصيلي عن بُعد من 6 شوال

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، عن استمرار استعداداتها لإجراء الاختبار التحصيلي التجريبي عن بُعد للطلاب والطالبات في منازلهم خلال الفترة من 6 – 11 شوال 1441هــ.

وأوضحت الهيئة، أن الاختبار التحصيلي التجريبي يعد إلزاميًا، ويقدَّم مجانًا لجميع الطلبة المتقدمين للاختبار التحصيلي وهم في منازلهم، بهدف التعرف على بيئة المنصة التي سيتم فيها إجراء الاختبار الفعلي خلال الفترة من 16 – 17 شوال 1441هـ، والتعرف على أدواتها وكيفية التعامل معها بوقت كاف قبل أداء الاختبار التحصيلي الفعلي، مشيرة إلى أنه جرى تصميم هذا الاختبار التجريبي لتهيئة واستعداد الطلبة للاختبار الفعلي.

وسيمُر الاختبار التحصيلي عن بُعد بأربع مراحل بدايةً من تحميل البرنامج، من خلال إرسال بريد إلكتروني خاص للطلاب والطالبات خلال الفترة 3 – 5 شوال 1441هـ ، والمرحلة الثانية هي الاختبار التجريبي عن بعد من المنزل والذي سيكون خلال الفترة من 6 – 11 شوال 1441هـ الموافق 29 مايو – 3 يونيو 2020م، والمرحلة الثالثة هي مرحلة الاختبار الفعلي والتي ستكون خلال الفترة من 16 – 17 شوال 1441هـ الموافق 8 – 9 يونيو 2020م، لمن هم في المنازل.

وستكون الاختبارات في مقار الاختبارات المحوسبة خلال الفترة من 16 – 26 شوال 1441هـ الموافق 8 – 18 يونيو 2020م, حيث سيتم إرسال رسالة على البريد الإلكتروني لكل طالب وطالبة تتضمن رابطًا يحتوي على كلمة المرور المؤقتة للاختبار الفعلي، ودليلا يوضح خطوات الاختبار بالتفصيل، أما المرحلة الرابعة والأخيرة وهي إعلان النتائج، ستكون يوم السبت 20 ذو القعدة 1441هـ الموافق 11 يوليو 2020م.

وحثّت الهيئة الطلاب والطالبات على الدخول لموقع التهيئة والتدريب الذي وفرته بشكل مجاني https://elearning.etec.gov.sa/، بهدف رفع نسبة الاستعداد النفسي والمعرفي لدى المتقدمين لاختبار التحصيل الدراسي، وذلك قبيل دخولهم الاختبار، حيث يحتوي الموقع على ثلاثة أقسام تشمل المفاهيم العلمية والأمثلة التدريبية، إضافة إلى الاختبارات التجريبية.

وأكدت الهيئة على جميع الطلبة والطالبات الحرص على متابعة بريدهم الإلكتروني للتأكد من الرسائل المتوقع وصولها خلال الفترة القادمة، وفحص صندوق البريد (Inbox)، وكذلك صندوق البريد المهمل (Junk).

وتدعو الهيئة جميع الطلاب والطالبات الحرص على استقاء المعلومات من الهيئة والاستفادة من قنواتها الإلكترونية والخدمات الرقمية المتاحة كتطبيق الهيئة المتوفر على متجري آبل وقوقل، والرقم الموحد 920033555، ونموذج التواصل الإلكتروني الموجود على موقع الهيئة، وحساب خدمة المستفيدين على تويتر @Eteccare ، لتقديم الخدمات المساندة لهم والإجابة عن جميع استفساراتهم.