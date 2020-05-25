وثيقة: نصيحة منذ سنوات لو نفذتها شركات الأدوية لأنقد العالم من #كورونا

أفاد تقرير لصحيفة الجارديان البريطانية، الاثنين، بأن كبر شركات الأدول حول العالم تجاهلت قبل ثلاثة أعوام اقتراحا قدمه الاتحاد الأوروبي للعمل على تسريع تطوير اللقاحات ضد مسببات أمراض مثل فيروس كورونا، قبل وقوع أي تفش.

ووفقا لوثائق حصلت عليها الصحيفة البريطانية، فإن ممثلين من المفوضية الأوروبية الأعضاء في مبادرة الأدوية المبتكرة، فإن وضعوا خطة تسريع تطوير والموافقة، لكن المقترح الأوروبي رفضه شركاء من قطاع الأدوية ضمن المجموعة.

وأكد المفوضية وقتها أن الأبحاث “قد تسهل تطوير وموافقة الجهات التنظيمية على لقاحات ضد مسببات أمراض ذات أولوية إلى أقصى حد ممكن قبل وقوع تفش بالفعل”، لكن شركات الأدوية المشاركة في المبادرة رفضت تبني الفكرة، وفق الغارديان.

وأوضحت الصحيفة أن المعلومات كشفها تقرير لـ”مرصد الشركات في أوروبا” وهو مركز بحث يتخذ من بروكسل مقرا له، ينظر في قرارات اتخذتها مبادرة الأدوية المبتكرة التي لديها ميزانية قيمتها 4.5 مليار يورو من تمويل يقدمه الاتحاد الاوروبي ومساهمات هيئات خاصة وغيرها.

وأوضحت أن الاقتراح الأوروبي في عام 2017 “كان يتنافس مع أولويات أخرى في تلك الفترة بما فيها أبحاث خاصة بالسل وأمراض المناعة الذاتية والصحة الرقمية”.