إصابة خطيرة ومفاجئة قد تنهي مسيرة إبراهيموفيتش

تعرض المهاجم السويدي المخضرم زلتان إبراهيموفيتش، لإصابة قوية خلال تدريبات فريقه ميلان الإيطالي، وذلك بحسب ما ذكرت شبكة “سكاي” الرياضية الإيطالية.

وأوردت الشبكة، أن اللاعب البالغ 38 عاما، تعرض للإصابة في التدريبات اليوم الاثنين، موضحة أن هذه الإصابة الجديدة قد تبعده لفترة طويلة عن الملاعب.

وأضافت الشبكة الإيطالية، أن إبراهيموفيتش سيخضع في وقت لاحق لفحوصات طبية، للوقوف على مدى خطورة إصابته، مشيرة إلى أن البعض يقول إنها قد تكون إصابة على مستوى وتر أخيل، ولو صح ذلك، فربما يضطر الأسطورة السويدية لإنهاء مسيرته.

وكان “إبرا”، غادر إيطاليا في 12 مارس الماضي، بعد تفشي فيروس كورونا وتوقف منافسات الدوري الإيطالي، ليستقر في ستوكهولم، حيث تمكن من إجراء تدريبات في صفوف نادي هاماربي الذي يملك حصة فيه، وعاد قبل أيام إلى إيطاليا، للانضمام إلى صفوف ناديه ميلان تحسبا لاستئناف الدوري.